Imprese: Enel Green Power e Fnm firmano intesa per sviluppo mobilità a idrogeno (2)

- “Grazie al protocollo l’impegno del Gruppo Enel nel promuovere lo sviluppo dell’idrogeno verde si sviluppa per la prima volta nel settore del trasporto ferroviario non elettrificato: siamo alla costante ricerca di collaborazioni per individuare le migliori applicazioni dell’idrogeno verde e contribuire così al processo di decarbonizzazione delle nostre economie”, ha commentato Bernabei. "Una delle caratteristiche più significative delle linee guida del nostro nuovo Piano strategico è la mobilità a zero impatto ambientale: il progetto per la creazione della prima Hydrogen Valley italiana va esattamente in questa direzione ed è parte di una strategia più ampia che mira alla creazione di servizi di mobilità realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale", ha aggiunto Gibelli, spiegando che l'obiettivo è estendere la soluzione idrogeno, entro il 2025, anche al trasporto su gomma, a partire dai circa 40 mezzi gestiti in Valle Camonica da FnmAutoservizi. "Il Sebino e la Valle Camonica presentano le giuste condizioni per l’utilizzo dell’idrogeno, con il coinvolgimento di tutto il territorio nel suo complesso, in una logica di filiera e di economia circolare: la forte componente di innovazione che caratterizza il progetto, primo esempio di totale decarbonizzazione del trasporto pubblico locale, lo candida a diventare un modello da replicare in altre zone del paese”, ha aggiunto. (Com)