Ponte Genova: Toti, iniziato nuovo incidente probatorio

- “È appena iniziato al Tribunale di Genova il secondo incidente probatorio sul crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone. Una tragedia non solo per Genova e la Liguria ma per l’Italia intera, che nessuno di noi potrà mai dimenticare. Spero che presto, a oltre due anni da quel 14 agosto, le famiglie delle vittime possano finalmente conoscere la verità e avere giustizia per i loro cari”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. (Rin)