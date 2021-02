Russia: Cremlino su Fondazione di Navalnyj, richiesta di sanzioni a Usa conferma status di agente straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione per la lotta alla corruzione dell'attivista russo Aleksej Navalyj, chiedendo sanzioni contro alti funzionari e cittadini russi, ha confermato il proprio status di agente straniero. Lo ha affermato il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov. In precedenza, il "Washington Post" ha pubblicato un elenco completo delle persone contro le quali la Fondazione chiede alla nuova amministrazione presidenziale statunitense di imporre sanzioni. "Per quanto riguarda questa Fondazione e tutte queste lettere e appelli, de jure e de facto ha dimostrato il suo status di agente straniero", ha dichiarato Peskov, "Non accettiamo queste sanzioni. Le consideriamo assolutamente inaccettabili", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. (segue) (Rum)