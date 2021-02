Russia: Cremlino su Fondazione di Navalnyj, richiesta di sanzioni a Usa conferma status di agente straniero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione anticorruzione dell'attivista politico Aleksej Navalnyj ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Joe Biden esortandolo a imporre sanzioni a 35 alti funzionari pubblici e uomini d'affari russi, tra cui quelli vicini al presidente Vladimir Putin. "La lettera è indirizzata al presidente degli Stati Uniti, il Paese più potente. Hanno una storia di imposizione di sanzioni a persone coinvolte nella corruzione. Se qualcuno può fare qualcosa, sono gli Stati Uniti", ha detto ieri Vladimir Ashurkov, direttore esecutivo della Fondazione nonché firmatario della lettera parlando all’emittente statunitense “Cnn”. Ashurkov ha aggiunto che la Fondazione prevede di presentare la stessa richiesta all'Unione europea e al governo del Regno Unito. Nel frattempo, il “Washington Post” ha pubblicato la lettera che contiene i nomi degli alti funzionari e uomini d'affari russi che la Fondazione di Navalnyj chiede vengano sanzionati. Tra questi figura il miliardario russo Roman Abramovich, il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, il miliardario Oleg Deripaska, l'amministratore delegato di Rosneft Igor Sechin, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, il primo ministro russo Mikhail Mishustin e altri. "Non volevamo rendere pubblica questa lista prima di compilare il dossier completo su di loro. Ma dopo il suo arresto (di Navalnyj) sapevamo che dovevamo agire", ha detto Ashurkov. Il 17 gennaio, Navalnyj è stato arrestato all'aeroporto di Sheremetyevo di ritorno dalla Germania dove si trovava per cure in seguito ad avvelenamento. Il tribunale ha disposto la detenzione preventiva fino al 15 febbraio per violazione delle condizioni imposte per la condanna nel caso Yves Rocher. (Rum)