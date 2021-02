Iran: portavoce Esteri, non basterà “una firma” per ritorno Usa in accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono usciti nel 2018 dall’accordo sul nucleare con l’Iran (Jcpoa) con una semplice “firma”, ma nel caso in cui decidano di rientrarvi dovranno adottare misure ulteriori, tra cui la rimozione delle sanzioni contro Teheran. Lo ha detto oggi, durante la sua conferenza stampa settimanale, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh. “Auspichiamo che gli Stati Uniti si muovano per levare le sanzioni imposte contro l’Iran dopo l’arrivo al potere di (Donald) Trump”, ha detto Khatibzadeh, rispondendo a una domanda relativa al possibile ritorno degli Usa nel quadro del Jcpoa. “L’azione dev’essere pratica, e il capitale della nostra nazione dev’essere restituito al nostro Paese, di modo che possiamo vendere petrolio senza alcuna barriera”, ha aggiunto. “Non solo gli Stati Uniti non sono riusciti a rispettare i loro obblighi, ma hanno anche violato la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha detto Khatibzadeh. (segue) (Res)