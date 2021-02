Iran: portavoce Esteri, non basterà “una firma” per ritorno Usa in accordo nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “(Gli Usa) hanno lasciato il Jcpoa con una firma, ma non potranno rientrarvi con una firma”, ha proseguito il portavoce. “Il capitale degli iraniani dev’essere disponibile, ovvero il petrolio dovrà essere venduto con facilità e il denaro dovrà essere restituito al Paese”, ha aggiunto, sottolineando che “quando lo faranno risponderemo. Il ritorno degli Usa al Jcpoa non è automatico”, ha ribadito. Sottolineando che l’Iran non terrà colloqui o negoziati bilaterali con gli Usa sul Jcpoa, Khatibzadeh ha detto: “Tutti i negoziati necessari dovranno aver luogo nel quadro delle commissioni sul Jcpoa”. “Il governo Biden deve compensare la cattiva strada imboccata dalla precedente amministrazione. Non ci interessano affermazioni, positive, negative, distorte o vaghe che siano. Le azioni di Biden saranno la base delle nostre, proporzionate, azioni”, ha aggiunto Khatibzadeh. (Res)