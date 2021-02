Venezuela: al via missione relatrice Onu diritti umani, focus su effetti sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la missione che la relatrice speciale sui diritti umani delle Nazioni Unite, Alena Douhan, compie in Venezuela per valutare l'impatto delle libertà fondamentali delle sanzioni applicate dagli Stati Uniti. Douhan, che è stata accolta domenica sera all'aeroporto di Caracas dalla viceministra degli Esteri, Daniela Rodriguez, si tratterrà nel paese caraibico fino a tutto il 12 febbraio. Alla vigilia della partenza, rilanciano i media venezuelani, la funzionaria Onu aveva assicurato la piena disponibilità a "esaminare, con uno spirito di cooperazione e dialogo, se adottare, mantenere o applicare sanzioni ostacola la piena realizzazione dei diritti umani delle persone e in che misura". (segue) (Vec)