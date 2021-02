© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta seguendo da vicino quanto sta accadendo in Myanmar. Lo ha dichiarato in un briefing con la stampa il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov. "Naturalmente, stiamo monitorando e analizzando molto da vicino le informazioni", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che, tuttavia, non è necessario "fare alcuna valutazione preliminare". (Rum)