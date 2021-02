Imprese: Saipem, nuovo contratto nel settore delle rinnovabili in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem si è aggiudicata un contratto per il parco eolico offshore Courseulles-sur-Mer in Normandia, Francia, assegnato da Eoliennes Offshore du Calvados Sas (Eodc), del valore complessivo di circa 460 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, il contratto è soggetto a “notice to proceed”, subordinata alla positiva decisione finale di investimento da parte di Eodc. Il progetto, prosegue la nota, include i lavori di progettazione, costruzione e installazione di 64 fondazioni per un numero equivalente di turbine eoliche. Il parco eolico offshore di Courseulles-sur-Mer è situato a 16 chilometri al largo della costa di Calvados, in acque con una profondità compresa tra i 22 e 31 metri. Le fondazioni sono costituite da grandi monopali in acciaio con interfaccia di collegamento con la turbina eolica che saranno fabbricati in Europa e installati dalla nave Saipem 3000. “L'aggiudicazione di questo contratto rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo di Saipem nello scenario dell'evoluzione energetica e, in particolare, nella realizzazione di hub energetici verdi offshore: riconosce inoltre la capacità di Saipem di aggiungere valore nell'esecuzione di progetti di straordinaria complessità”, ha commentato Stefano Porcari, chief operating officer della Divisione E&C offshore di Saipem. (Com)