Spagna: Casado (Pp), governo sottovaluta situazione Covid per elezioni in Catalogna

- Il governo spagnolo non sta affrontando la terza ondata della pandemia del Covid-19 con le stesse misure attuate nel corso della seconda, per consentire di svolgere la campagna elettorale in Catalogna. Lo ha affermato il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, in alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica "Cadena Ser", mostrandosi critico con la gestione sanitaria del governo. "Con un'incidenza accumulata di 900 casi per 100 mila abitanti in 14 giorni, l'esecutivo non ha preso provvedimenti", ha spiegato il presidente del Pp, aggiungendo che c'è una misura intermedia, rispetto al confinamento totale: la chiusura delle aree sanitarie, in modo che le autonomie abbiano un margine di manovra. (Spm)