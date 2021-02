Roma: De Vito (M5s), Fi e Lega negano consenso all'audizione in commissione Affari costituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho convocato una capigruppo urgente 20 minuti prima dell’odierna seduta dell'Assemblea capitolina per comunicare gli inaspettati sviluppi dell’audizione richiesta al presidente Brescia presso la Commissione Affari costituzionali della Camera per il prossimo 3 febbraio, sulla riforma dei poteri per Roma”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “Con grande costernazione apprendiamo infatti dal presidente che, nonostante avesse già proceduto con la richiesta formale al presidente della Camera Fico una volta sentito l'ufficio di presidenza di commissione, alcuni gruppi abbiano poi negato il consenso allo svolgimento dell’audizione in questione” ha proseguito il presidente. (segue) (Com)