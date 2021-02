Roma: De Vito (M5s), Fi e Lega negano consenso all'audizione in commissione Affari costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una reazione che ci lascia sorpresi e increduli poiché arriva da forze politiche che, pure avendo concorso ad approvare in maniera unanime la mia mozione sul tema lo scorso 12 gennaio e pur dichiarandosi formalmente e costantemente disponibili a portare avanti la battaglia comune per la rinascita di Roma e per il suo riconoscimento dello status di capitale, allorche' si procede in maniera rituale, con audizioni formali e non per comitati, se ne sfilano”, prosegue il presidente Marcello De Vito. "Cercherò nella capigruppo capitolina odierna, in maniera come sempre propositiva ed anche per il tramite dei parlamentari ivi presenti, di far comprendere l'importanza di portare avanti questa richiesta in maniera condivisa", ha concluso il presidente De Vito. (Com)