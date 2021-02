© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 per cento degli elettori del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania sono “manifestamente di estrema destra”. È quanto si apprende da un sondaggio della Fondazione Bertelsmann di Guetersloh, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)