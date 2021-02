Ostia: Zangola-Di Matteo (Pd), anticipata partenza 05 barrato, vittoria per pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vinto una piccola grande battaglia": sono le parole del consigliere Pd di Roma Capitale Giovanni Zannola, che rivendica una "conquista" della quale beneficia la cittadinanza del X Municipio. Da questa mattina, infatti, viene anticipata dalle ore 5:10 alle ore 5 la partenza del bus 05 barrato dal capolinea di via delle Ebridi, ad Ostia. La modifica consente ai pendolari diretti a Roma di raggiungere la stazione Lido Centro in tempo utile per utilizzare la prima corsa della Roma-Lido in direzione Piramide, alle ore 5:22. "Nei mesi scorsi, il Partito democratico si è fatto portavoce del disservizio subito dai cittadini di Ostia, prima attraverso una raccolta firme e poi con una lettera indirizzata agli enti competenti". (segue) (Com)