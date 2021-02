Slovenia: commissione parlamentare discute le nuove misure economiche anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare per il Lavoro della Slovenia è chiamata oggi ad esaminare il nuovo disegno di legge contro le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il testo proposto dal governo prevede un sostegno complessivo di 320 milioni di euro all'economia nazionale. Le precedenti leggi contro le conseguenze economiche della pandemia prevedono, fra le altre cose, un'estensione dei sussidi per il lavoro part-time e un rimborso più elevato della compensazione salariale per i tempi di attesa per il lavoro a domicilio, che necessita di una registrazione da parte dei datori di lavoro. Le procedure per la registrazione del lavoro a domicilio sono semplificate in modo tale che i datori di lavoro potranno fare richiesta attraverso un apposito modulo e inserirlo per via elettronica nel sistema informativo per il supporto agli enti aziendali gestito dal ministero della Pubblica amministrazione. (Seb)