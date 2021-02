Turchia: due terremoti di magnitudo 4.8 e 5.1 al largo di Smirne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terremoti, di magnitudo pari rispettivamente a 5.1 e 4.8, hanno colpito oggi l’ovest della Turchia al largo della costa del Mar Egeo, presso Smirne. Lo riferisce l’autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo cui i due sismi si sono verificati alle 8.46 (ora locale) e alle 8.47, al largo del distretto di Karaburun. Il doppio terremoto non ha causato per ora vittime o feriti, secondo quanto ha riferito su Twitter il ministro dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione, Murat Kurum. L’area di Smirne, terza città della Turchia dopo Istanbul e Ankara, è stata colpita lo scorso ottobre 2020 da un violento sisma di magnitudo 6.6 che ha causato almeno 116 morti e più di 1.000 feriti. (Tua)