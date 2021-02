Myanmar: Turchia, “profonda preoccupazione” per colpo di Stato militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia esprime “profonda preoccupazione” e condanna “con forza” il colpo di Stato militare eseguito oggi in Myanmar dalle Forze armate. “La Turchia è contro ogni genere di colpo di Stato e intervento militare”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara. “Ci aspettiamo l’immediato rilascio di tutti i funzionari eletti, le personalità politiche e i civili di cui è stato riferito l’arresto. Facciamo appello alla convocazione al più presto del nuovo parlamento, formato grazie al libero volere del popolo del Myanmar, e all'immediata rimozione di tutte le restrizioni imposte contro i leader eletti e le istituzioni democratiche”, prosegue la nota. “Speriamo che questo grave sviluppo non peggiori la difficile situazione dei musulmani Rohingya che vivono in Myanmar”, conclude il comunicato. (Tua)