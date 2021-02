Somalia: esercito, "grande vittoria" contro al Shabaab in collaborazione con Africom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito somalo ha ucciso un numero imprecisato di alti comandanti di al Shabaab durante un raid aereo compiuto in collaborazione con il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) vicino alla città di Hudur, capoluogo della regione di Bakool. Lo hanno riferito fonti militari al quotidiano "Garowe online" definendo l'operazione "una grande vittoria", mentre Africom non ha per il momento rilasciato alcun comunicato in proposito. La scorsa settimana, il comandante di Africom, Stephen Townsend, ha concluso il suo viaggio in Africa orientale che lo ha visto in Kenya, Somalia e Gibuti. Il suo viaggio interviene a pochi giorni dal completamento delle operazioni di ritiro delle forze statunitensi dalla Somalia, deciso a fine dicembre dalla presidenza uscente di Donald Trump. La partenza dalla Somalia non si è tuttavia tradotta in un abbandono del continente africano: le 700 unità statunitensi sono state secondo vertici militari ridistribuite nelle basi dell'Africa orientale.(Res)