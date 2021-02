Artico: Russia, governo fornisce sostegno a grandi progetti per 2,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha individuato un elenco di progetti di investimento nell'Artico che possono ricevere il sostegno del governo. Lo ha annunciato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, in una riunione operativa con i suoi vice. I grandi progetti riceveranno investimenti totale per oltre 214 miliardi di rubli (circa 2,4 miliardi di euro). Tra i progetti figurano la creazione di un impianto minerario e metallurgico e di un terminal marittimo per il trasbordo di fertilizzanti minerali nella regione di Murmansk. Riceveranno inoltre sostegno statale progetti per la costruzione di un'impresa mineraria nell'arcipelago di Novaja Zemlja e di un giacimento di carbone a Taimjr. (Rum)