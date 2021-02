Velletri: non si ferma allo stop della polizia e fugge a folle velocità, rintracciato, patente ritirata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 21enne romano, arrestato nei primi giorni di dicembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo da parte degli agenti della polizia di Stato del commissariato Velletri, durante il quale aveva nascosto la droga nel Suv che guidava, è stato anche individuato come l'autore di una folle corsa per le vie del centro di Lariano per evitare un precedente controllo. Il giovane infatti, era fuggito con il suo Suv a 160 km/orari per le strade del paesino facendo perdere le proprie tracce. Con l'ausilio della Polizia Locale però, gli agenti sono riusciti a visionare alcune immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e, dalle quali, il veicolo è stato immortalato mentre sfrecciava a folle velocità per le strade del paese. Interpellato il proprietario del mezzo, in merito, ha dichiarato ai poliziotti che quella sera l'auto era in uso a suo figlio, risultato essere il giovane arrestato per droga qualche giorno dopo. Ultimati gli accertamenti, il 21enne romano, residente a Lariano è stato invitato a presentarsi in commissariato per la notifica del verbale di contestazione relative alle violazioni al codice della strada e per il ritiro della patente, trasmessa successivamente alla Prefettura di Roma per la sospensione. (Rer)