Polonia: Covid, 2.503 nuovi casi giornalieri di contagio e 42 decessi

- I casi confermati di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore in Polonia sono 2.503. Lo riferisce l'emittente "Polsat News" sulla base dei dati del ministero della Sanità pubblicati oggi. I decessi nella giornata di ieri sono stati 42, portando il totale da inizio pandemia a 37.222. Il numero ufficiale dei contagi nel Paese da marzo 2020 a oggi è di 1.276.636 persone. Attualmente i ricoveri in ospedale provocati dal Covid-19 sono 13.507 mentre sono 1.385 i pazienti che necessitano di un respiratore. I test compiuti nelle ultime 24 ore sono 21.611, di cui 7.338 antigenici. Ieri il ministero dell'Agricoltura ha inoltre confermato il primo caso di coronavirus tra i visoni allevati in Polonia. (Vap)