Energia: Serbia, da oggi aumento delle tariffe della corrente elettrica del 3,4 per cento

- Le tariffe dell'energia elettrica in Serbia vedranno a partire da oggi un aumento del 3,4 per cento. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il costo per le abitazioni è di 7,867 dinari (0,067 euro) per kilowattora al netto di tasse e imposte. L'aumento tariffario è stato approvato lo scorso dicembre dall'Agenzia serba per l'energia. Il costo della corrente elettrica non aveva subito modifiche dal primo dicembre 2019. (Seb)