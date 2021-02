Polonia: PiS ragiona su un nuovo pacchetto socio-economico da presentare a fine febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo polacco Diritto e giustizia (PiS) sta ragionando su un nuovo piano di iniziative sociali ed economiche. Lo riferisce il quotidiano "Rzeczpospolita". Il pacchetto, con il nome di Nowy Polski Lad (nuova concordia polacca), dovrebbe essere presentato a fine febbraio. Il nome era stata usato dal premier Mateusz Morawiecki già a dicembre, dopo i negoziati per il bilancio Ue e il fondo per la ripresa. Secondo il portavoce del governo, Piotr Muller, si tratterà di misure che serviranno a migliorare le sorti di molte famiglie polacche, incluso le loro sorti finanziarie, ma anche a dare "un impulso economico e un segnale agli investitori che in Polonia l'economia conta". "Sarà un grande programma economico, di investimento, che produrrà effetti per i prossimi anni, in una nuova realtà dopo la pandemia", ha detto Muller, intervistato dall'emittente "Polskie Radio". Il portavoce non ha in realtà rivelato in concreto cosa potrà contenere il piano, ma ha spiegato che includerà misure in linea con quelle che il PiS ha introdotto da quando è al governo del Paese, ovvero dal 2015. Tra le misure più salienti adottate finora c'è per esempio 500 Plus, il programma di assegni per i figli a carico. (Vap)