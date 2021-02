Myanmar: ministero Esteri ceco condanna il colpo di Stato militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca condanna il colpo di Stato avvenuto in Myanmar. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri in un messaggio via Twitter. "Sosteniamo la leadership legittima del Paese e richiamiamo al suo immediato rilascio", si legge nel messaggio. Praga fa inoltre appello "al rispetto per l'esito delle elezioni parlamentari del novembre 2020". Il dicastero ceco afferma di avere sempre sostenuto "la transizione democratica e gli sforzi per promuovere la pace, la libertà, i diritti umani e la prosperità per tutto il popolo del Myanmar". (Vap)