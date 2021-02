Myanmar: ministro Esteri tedesco Maas condanna il golpe militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha condannato “con la massima severità” il colpo di Stato militare avvenuto in Myanmar. È quanto comunica il ministero degli Esteri tedesco. Inoltre, Maas ha chiesto “l'immediato rilascio di tutti gli arrestati” durante il golpe, compresi il presidente birmano Win Myint e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Per il ministro degli Esteri tedesco, in Myanmar deve essere “ripristinato l'ordinamento costituzionale”. (Geb)