Covid: Miozzo (Cts), è stata emergenza perfetta, colpiti in maniera devastante

- La pandemia “è stata l’emergenza perfetta con tutte le variabili non prevedibili. Siamo stati colpiti in maniera devastante ed improvvisa. Siamo stati colti anche impreparati”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Angelo Miozzo, intervenendo ad un dibattito organizzato dalla Cgil sulla gestione della pandemia e della campagna vaccinale nel nostro Paese. La comunicazione, ha poi aggiunto, “è stato uno degli aspetti più critici dell’emergenza. Comunicazione che durante l’emergenza è stata veicolata dai social media, cosa mai avvenuta in passato”. (Rin)