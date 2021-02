Covid: Miozzo (Cts), se aumenta pressione ospedali a rischio campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La campagna vaccinale deve funzionare e se la curva schizza mettendo sotto pressione le strutture sanitarie rischiamo di non avere il personale per somministrare i vaccini”. Lo ha affermato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Angelo Miozzo, intervenendo ad un dibattito organizzato dalla Cgil sulla gestione della pandemia e della campagna vaccinale nel nostro Paese. Secondo Miozzo, “se gli ospedali verranno messi sotto pressione” a causa di un eventuale aumento dei contagi, “rischiamo di non riuscire a sviluppare la campagna vaccinale come vorremmo". (Rin)