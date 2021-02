Molise: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato convocato dal presidente Salvatore Micone il Consiglio regionale del Molise che tornerà a riunirsi domani, martedì, 2 febbraio, alle ore 9:30. Nella prima parte della seduta l'Assemblea si occuperà dell'esame di una serie di documenti politici fra i quali spiccano le mozioni sulla "Riattivazione dei contributi per l'incentivazione del turismo scolastico e sociale" "Implementazione di figure professionali e mediche presso il Consultorio di Termoli. Rischio chiusura"; Realizzazione delle "Stanze degli abbracci" nelle Residenze Sanitarie per Anziani del Molise; "Verifica e monitoraggio Casa Rifugio, Centri Antiviolenza (Campobasso, Isernia e Termoli) e sportelli di ascolto per l'assistenza a donne, sole e con figli minori, vittime di violenza"; Emergenza Covid19 "Somministrazione di accertamenti sanitari destinati al personale delle Forze dell'ordine operanti nella regione Molise"; "Composizione Giunta regionale: parità di genere. Impegno al Presidente della Giunta Regionale"; "Immediato pagamento operatori sanitari del Molise impegnati nell'emergenza Covid 19"; "Tagli a sanità e servizio 118" "Emergenza Covid-19 e ripresa economica: misure di contrasto a fenomeni di corruzione e tentativi di infiltrazioni mafiose" "Piano Covid Molise"; "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise"; "Agricoltura sociale e Banca della Terra del Molise. Promozione di forme di partenariato tra terzo settore e imprenditoria agricola". (segue) (Gru)