Regno Unito: ministra del Commercio Truss, potremmo aiutare la vaccinazione nell'Ue

- Il Regno Unito potrebbe aiutare l'Unione europea nel programma di vaccinazione. La ministra del Commercio Liz Truss ha infatti affermato che il Regno Unito potrebbe aiutare l'Unione europea ed altri Paesi fornendo dosi di vaccini anti-Covid "anche prima che il programma di vaccinazione nazionale sia terminato", sottolineando il bisogno di avere cooperazione internazionale in materia. La dichiarazione di Truss arriva in seguito all'annunciata e subito ritrattata decisione di Bruxelles di avviare controlli al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord per evitare che vaccini prodotti nell'Ue venissero esportati in territorio britannico. Il sottosegretario alla vaccinazione britannico, Nadhim Zahawi, ha riaffermato il principio di collaborazione con l'Ue, sottolineando come il Regno Unito abbia sinora fatto "più di quanto richiesto" per aiutare l'Unione europea con le forniture vaccinali, affermando che Londra "continuerà a farlo". (segue) (Rel)