Regno Unito: ministra del Commercio Truss, potremmo aiutare la vaccinazione nell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei programmi del governo di Londra, i "gruppi più vulnerabili della popolazione" dovrebbero ricevere almeno la prima dose di uno dei vaccini disponibili entro la metà di febbraio, mentre le altre categorie a rischio (tutti gli over 50) dovrebbero ricevere la prima dose di uno dei preparati entro la primavera, con l'intenzione di vaccinare tutta la popolazione adulta entro settembre. Truss ha sottolineato come la priorità sarà quella di vaccinare i gruppi a rischio (i più vulnerabili e gli over 50), ma non ha escluso che il Paese possa "lavorare al fianco di altri Paesi" ed aiutarli ove possibile, dichiarando che "non aiuterebbe nessuno se il Regno Unito diventasse un'isola vaccinata e molti altri Paesi non avessero alcun vaccino", affermando che la collaborazione potrebbe avvenire anche prima che il programma vaccinale britannico sia terminato. (Rel)