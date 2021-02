Covid: Uecoop, con palestre chiuse è stangata su prezzi attrezzature per allenamenti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le palestre chiuse per l'emergenza Covid nonostante un'Italia quasi tutta in giallo è corsa al fai da te sportivo a casa, con i prezzi delle attrezzature per gli allenamenti fra le mura domestiche che sono aumentati anche del 50 per cento su scaffali e vetrine on line. E' quanto emerge da un monitoraggio dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alla situazione delle palestre costrette alla chiusura dalla fine di ottobre 2020 per le misure anti contagio. La mancata riapertura con la zona gialla dopo mesi di serrata obbligatoria ha messo sotto pressione il settore del wellness e dello sport, che a livello nazionale vale circa 10 miliardi di euro all'anno, con 16.146 strutture da nord a sud della Penisola fra palestre e centri benessere - spiega Uecoop su dati Istat e della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza Brianza - e coinvolge oltre 120mila operatori sulla base dei dati emersi alle ultime fiere del wellness. La pandemia ha mandato in crisi anche le cooperative che gestiscono impianti sportivi e che, sottolinea Uecoop, devono continuare a sostenere i costi della manutenzione nonostante il divieto di aprire al pubblico. (segue) (Com)