Covid: Uecoop, con palestre chiuse è stangata su prezzi attrezzature per allenamenti a casa (2)

- Sono 20 milioni gli italiani che praticano una qualche forma di sport e che con le palestre chiuse o si sono rassegnati al divano o hanno dovuto trovare soluzioni alternative come crearsi delle mini palestre in cantina o in salotto facendo balzare verso l'alto i prezzi delle attrezzature. Uno sportivo su quattro (25,2 per cento) si dedica a ginnastica, fitness, body building o aerobica, il 23 per cento gioca a calcio e più del 21 per cento è appassionato di sport acquatici, spiega un'analisi di Uecoop su dati Istat. La spesa per una piccola postazione domestica per il fitness – evidenzia Uecoop - è arrivata a 457 euro con aumenti del +57,5 per cento per i manubri con i pesi, del +30 per cento per la panca e del +58,5 per cento per la cyclette. Se poi si verificano diversi siti – sottolinea Uecoop – per la stessa tipologia di prodotto, le differenze sono ancora più forti: 2 manubri in ghisa passano da 40 a 160 euro o i dischi dei pesi da 5 chili balzano da 7,50 euro a 44 euro. E mentre gli scaffali si svuotano e online compaiono le scritte "esaurito" o "non disponibile", bisogna anche stare attenti alle truffe – continua Uecoop – con offerte su internet che non destano sospetti per sconti eccezionali o merce a troppo buon mercato ma che, ricevuto il pagamento, allungano la spedizione di diverse settimane per poi consegnare paccottiglia di vario genere compresi occhiali da sole tarocchi al posto di pesi e manubri. (Com)