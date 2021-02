Covid: Cgil, petizione europea per vaccini e cure gratuite a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti hanno diritto alla protezione da Covid-19: nessun profitto sulla pandemia". La Cgil, con Cisl e Uil, è componente del comitato promotore di questa Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice) promossa da autorevoli personalità di vari Paesi e autorizzata dalla Commissione europea. L'obiettivo della petizione è di raccogliere un milione di firme online, di cui 180 mila in Italia, per chiedere che l'accesso a vaccini e cure anti-pandemiche sia gratuito e garantito a tutti, a livello globale, che vi siano trasparenza e controllo sul denaro pubblico utilizzato per sviluppare le tecnologie sanitarie e nessun profitto delle aziende farmaceutiche a scapito della salute delle persone. Una volta raccolte le firme, la Commissione europea esaminerà il contenuto della petizione e avrà il potere di proporre un atto giuridico dell'Unione. (segue) (Com)