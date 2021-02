Libia: fonti stampa, i Fratelli musulmani sostengono Bashagha come candidato premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Fratelli musulmani in Libia sosterranno la candidatura dell’attuale ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fathi Bashagha, alla carica di primo ministro del nuovo governo di unità nazionale. Lo scrive il sito web libico "Al Saa 24”, dando notizia di un presunto incontro tra Muhammad Sawan, capo del Partito per la giustizia e la costruzione, braccio politico dei Fratelli musulmani, e Khaled al Mishri, presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico, alla presenza di altri membri della Fratellanza che partecipano al dialogo politico libico. La riunione, secondo il sito web considerato vicino alle posizioni dei Paesi arabi del Golfo e del generale libico Khalifa Haftar, si è svolto a casa di un membro della Confraternita a Tripoli, prima della partenza per Ginevra dove sono previste le votazioni per le cariche esecutive. La fonte ha riferito che all'incontro hanno partecipato tre direttori dei canali televisivi legati al partito di Giustizia e costruzione. In tale occasione, Sawan avrebbe annunciato che "il primo candidato alla carica di primo ministro è Bashagha", invitando a fare tutto il possibile per sostenerlo. (Lit)