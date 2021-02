Imprese: Francia, Bouygues selezionato per ristrutturare stazione Gare du nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Bouygues, specializzato nei settori dell'edilizia, dei media e delle telecomunicazioni, è stato selezionato per i lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria Gare du Nord, a Parigi. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Aude Landy-Berkowitz, presidente di StatioNord, società responsabile dle progetto. "Al termine di una gara d'appalto, abbiamo scelto Bouygues Batiment Ile-de-France (che fa capo all'omonimo gruppo) come beneficiario dei lavori di rinnovamento, che rappresentano 600 milioni (di euro) sui 900 milioni del progetto totale", ha affermato Landy-Berkowitz. Il progetto creerà "450 posti durante i lavori, poi 1.800 posti permanenti per le diverse attività della stazione", ha aggiunto la presidente di StatioNord. I lavori dovrebbero cominciare entro giugno e dovrebbero durare quattro anni. (Frp)