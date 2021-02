Myanmar: Cina osserva situazione e auspica stabilità e soluzione in base a costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha preso atto del colpo di stato militare in Myanmar e auspica che tutte le parti possano gestire adeguatamente le loro differenze in base alla costituzione e sostenere la stabilità. "Abbiamo osservato quello che è successo in Myanmar e stiamo cercando di comprendere ulteriormente la situazione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin nel corso del briefing quotidiano con la stampa, a Pechino. "La Cina è un vicino amichevole del Myanmar. Ci auguriamo che tutte le parti nel Paese possano gestire adeguatamente le loro differenze in base alla costituzione e al quadro giuridico e salvaguardare la stabilità politica e sociale", ha aggiunto. Il mese scorso, il ministro degli Esteri, Wang Yi, ha incontrato durante una visita in Myanmar il capo militare Min Aung Hlaing, che ora ha assunto il potere. Alla domanda se il Myanmar avesse accennato a un colpo di stato durante la visita di Wang o se la Cina lo avesse condannato, il portavoce ha ribadito la sua precedente dichiarazione. La Cina ha svolto a lungo un ruolo importante nell'ex Birmania, sostenendo il paese durante la sua precedente dittatura militare, ma lavorando anche a stretto contatto con Aung San Suu Kyi quando è diventata leader.(Cip)