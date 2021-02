Auto: Mendes (Peugeot), lavorare con livelli stock più bassi causa incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore automobilistico al momento c'è molta "incertezza" ed è molto difficile "fare previsioni" anche se ciò che è chiaro è che bisogna lavorare con livelli di stock più bassi. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano economico "Cinco Dias" il direttore generale di Peugeot per la Spagna e il Portogallo, Joao Mendes. La compagnia automobilistica francese ha immatricolato lo scorso anno in Spagna 90.533 vetture con una quota di mercato del 9 per cento, in un anno segnato dal lancio dei nuovi modelli 3008 e 5008. In questo senso, ha Mendes spiegato che il settore e il governo devono essere "più uniti che mai e lavorare su misure per contribuire alla rapida crescita dell'economia". Per aiutare il comparto Mendes ha raccomandato di aumentare gli importi degli aiuti per sostituire i vecchi veicoli con quelli più moderni che rispettano tutti i regolamenti europei e che "non hanno niente a che vedere con quelli di otto o dieci anni fa". In tal senso gli incentivi sono necessari affinché più consumatori possano acquistare un'auto elettrica, ma è anche importante per abbassare il livello di emissioni nella flotta. "Oggi le auto elettriche non sono in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori", ha avvertito Mendes. Come in Francia, anche in Spagna, secondo Mendes ci sarà una crescita delle vendite on line. "Il cliente sarà in grado di completare l'intero processo di acquisto e scegliere tra il ritiro del veicolo presso il concessionario più vicino o la consegna a domicilio", ha aggiunto. Tuttavia, ha chiarito, che il ruolo del venditore "non scomparirà e sarà sempre necessario per fornire assistenza al cliente".(Spm)