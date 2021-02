Milano: incendio in negozio moto, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato nella notte nel seminterrato di un negozio di moto in piazza Francesco Durante a Milano. Intorno alle 4.30 sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e personale del 118. Le fiamme, che hanno interessato solo parte del locale officina, sono state domate. Stando ai primi rilievi, l'origine del rogo sembrerebbe di natura accidentale. In via precauzionale l'edificio in cui si trova l'esercizio commerciale era stato evacuato. Nessuna delle dieci persone, scese in strada, è rimasta ferita o intossicata. (Rem)