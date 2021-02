Russia: organizzazioni diritti umani, negate le cure mediche alle persone in arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia russa ha rifiutato di somministrare farmaci alle persone con malattie croniche fermate nel corso delle manifestazioni tenute di ieri per protestare contro la detenzione dell'attivista Aleksej Navalnyj. E' la denuncia della coordinatrice dell'organizzazione senza scopo di lucro Ovd-Info, Alla Frolova, all'emittente radio "Ekho Moskvy". Secondo i dati dell'organizzazione per la tutela dei diritti umani, il numero di arresti ieri in Russia ha superato le 5 mila unità, mentre nella sola Mosca più di 1.650 persone sono state condotte alla stazione di polizia. Anche a San Pietroburgo in numero di fermi ha superato il migliaio.(Rum)