Polonia: da oggi riaperti i negozi nei centri commerciali (2)

- A comunicare l'allentamento delle misure in vigore è stato giovedì il ministro della Sanità, Adam Niedzielski. Il regime attuale resterà in vigore almeno fino al 14 di febbraio. La soluzione offerta, dice Niedzielski, è "un passo cauto". I Paesi limitrofi come Slovacchia e Repubblica Ceca a un certo punto hanno scelto "un deciso allentamento delle restrizioni" per poi "diventare purtroppo ingloriosi leader dei contagi". Oltre ai negozi nei centri commerciali riaprono da oggi anche gallerie d'arte e musei. A giustificazione di quanto deciso il ministro Niedzielski ha citato ricerche fatte negli Stati Uniti, in base alle quali "il commercio è relativamente sicuro, non è in cima alla lista di attività che provocano la trasmissione del coronavirus. Lo stesso dicasi di gallerie d'arte e musei". (Vap)