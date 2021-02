Marocco-Nigeria: colloquio telefonico tra Mohammed VI e Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha tenuto oggi un colloquio telefonico con il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari. Secondo quanto si legge in una nota della casa reale di Rabat, “i due capi di Stato hanno accolto con favore la dinamica positiva sperimentata dalle relazioni bilaterali in tutte le aree, dalla visita del re del Marocco in Nigeria nel dicembre 2016 e quella del presidente nigeriano nel Regno nel giugno 2018”. Mohammed VI e Buhari hanno ribadito la loro comune determinazione a perseguire e concretizzare, il prima possibile, i progetti strategici tra i due Paesi, in particolare del gasdotto tra Marocco e Nigeria. Buhari ha ringraziato il re per il sostegno solidale del Regno nella lotta al terrorismo e all'estremismo violento, in particolare attraverso la formazione degli imam nigeriani presso il Mohammed VI Institute for the Training of Imam, Mourchidines e Mourchidates di Rabat. (Mar)