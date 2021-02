Marocco: avvio della campagna di vaccinazione al personale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ iniziata sabato 30 gennaio la campagna di vaccinazione anti-Covid tra il personale militare presso lo Stato maggiore delle Forze armate reali (Far) a Rabat, a beneficio del personale militare e ciò è avvenuto parallelamente all'avvio del campagna di vaccinazione nazionale. I membri delle forze armate marocchine, spiega l’agenzia ufficiale marocchina “Map”, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid-19 nel pieno rispetto delle misure preventive (indossare maschere protettive, distanziamento fisico e disinfezione), secondo le misure adottate dalle autorità sanitarie. In questa occasione, il colonnello Radouane Zahnoune, ufficiale medico capo del battaglione quartier generale delle Far, ha indicato che in applicazione delle istruzioni di re Mohammed VI, capo supremo delle Far, il battaglione del quartier generale si è adoperato per organizzare questa operazione attraverso tre postazioni vaccinali dotate delle attrezzature necessarie. (Res)