Marocco: 90 mila vaccinati in tre giorni

- Quasi 90 mila persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid-19 dall'inizio della campagna in Marocco, tre giorni fa. Lo ha annunciato Abdelhakim Yahyane, capo della direzione della popolazione al ministero della Salute. "I dati sono ancora in fase di consolidamento e analisi, ma possiamo dire di aver superato le 90 mila persone vaccinate. Questo ci permette di confermare al primo sguardo che il lancio dell'operazione di vaccinazione è un successo", ha assicurato. Alla domanda sul programma provvisorio per le successive consegne di vaccini dopo aver ricevuto due milioni di dosi di AstraZeneca e 500.000 dosi di Sinopharm, Abdelhakim Yahyane è rimasto sul vago. "C'è un programma ma le date esatte non sono ancora state fissate", ha detto il funzionario marocchino, citato dal sito web d’informazione “Le 360”. (Mar)