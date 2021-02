Romania: Covid, in arrivo oggi la settima tranche del vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settima tranche del vaccino di Pfizer-BioNTech, che consiste di 163.800 dosi, arriverà oggi in Romania. La consegna avverrà per via aerea, negli aeroporti di Bucarest, Cluj-Napoca (centro del Paese) e Timisoara (ovest del Paese). Lo riferisce il Comitato nazionale di coordinamento romeno per le attività di vaccinazione contro Covid-19 con un comunicato. Il trasporto ai centri di stoccaggio è assicurato dall'azienda produttrice. "Nei centri di vaccinazione verranno utilizzate sia le dosi ricevute dalla Romania nella tranche attuale che nelle tranche precedenti, sulla base delle richieste inviate al Centro nazionale e ai centri di stoccaggio regionali, attraverso i dipartimenti di sanità pubblica della contea e di Bucarest. Secondo il programma di consegna, la prossima tranche di vaccino sarebbe arriverà in Romania lunedì 8 febbraio e in questo momento si attende la conferma ufficiale al riguardo dall'azienda produttrice", si legge nel comunicato dove viene ricordato che le dosi di vaccino vengono assegnate in base al programma di consegna fornito dall'azienda produttrice. (Rob)