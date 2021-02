Milano: ferito alla testa da colpo pistola, 39enne non grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 39enne nato in Italia ma di origine straniera è stato ferito alla nuca da un colpo di pistola. L'aggressione è avvenuta nella notte a Baranzate, nel Milanese. Stando alla ricostruzione dei Carabinieri della tenenza di Bollate, l'uomo avrebbe avuto una lite con altri tre soggetti all'interno di un'auto per motivi legati allo spaccio di droga. La discussione sarebbe degenerata al punto che uno dei tre avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco in direzione del 39enne. La vittima, rimasta sempre cosciente, è stata poi portata in codice giallo all'ospedale Niguarda dove i medici hanno estratto dalla parte posteriore del capo una pallottola calibro 22. (Rem)