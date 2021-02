Egitto: presidente Parlamento sollecita rispetto misure anti-Covid in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti egiziana, Hanafi Jabali, ha chiesto ai deputati di non riunirsi intorno ai ministri durante le audizioni. Parlando ieri, durante la sessione plenaria, ha affermato: "Questo non è appropriato per i rappresentanti del popolo", chiedendo il rispetto del distanziamento sociale anti-Covid. Ciò è avvenuto durante la sessione plenaria, quando il presidente ha chiesto ai deputati di indossare la mascherina e seguire le misure precauzionali fino a quando l'epidemia non sarà passata. (Cae)