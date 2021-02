Arabia Saudita: rinnovo del permesso di lavoro ogni tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Arabia Saudita ha deciso che sarà possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ogni tre mesi. Questo per consentire al datore di lavoro che intende assumere un dipendente o un collaboratore per un periodo di tre o sei mesi a non rinnovare la residenza per un intero anno, ma secondo le sue necessità, adottandosi così ai contratti a tempo determinato. E' quanto si legge in un rapporto che il ministro del Lavoro egiziano, Muhammad Saafan, ha ricevuto dall'ufficio di rappresentanza del ministero presso il consolato egiziano a Riad, nel Regno dell'Arabia Saudita, nell'ambito del monitoraggio delle condizioni dei lavoratori egiziani nei paesi esteri. (Cae)