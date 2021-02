Germania: Ifo, cassaintegrati in aumento a gennaio del 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, a gennaio i cassaintegrati in Germania sono aumentati di circa il 20 per cento su base mensile, dai 2,2 milioni di dicembre a 2,6 milioni. È quanto si apprende dai dati dell'Istituto per la ricerca economia di Monaco di Baviera (Ifo). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, è la ristorazione a essere particolarmente colpita. Nel settore, i lavoratori in cassa integrazione dal 5,41 al 55,9 per cento. In termini assoluti, si tratta di 594 mila lavoratori. (Geb)