Governo: a Montecitorio iniziato tavolo maggioranza sul programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Montecitorio è iniziato il tavolo di confronto tra le forze politiche di maggioranza, convocate dal presidente della Camera Roberto Fico, in qualità di esploratore, per arrivare a un nuovo programma di governo. All’incontro sono presenti tutti i gruppi che hanno partecipato al primo giro di consultazioni di sabato e domenica. Per il Partito democratico sono presenti i capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Il M5s è rappresentato dai capigruppo a palazzo Madama e a Montecitorio Ettore Licheri e Davide Crippa. Anche in rappresentanza di Italia Viva ci saranno i capigruppo parlamentari Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Per Leu partecipano i due capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. Per gli Europeisti - Maie - Centro democratico del Senato sono presenti i senatori Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella, per il gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato Albert Laniece e Gianclaudio Bressa. Infine, per Centro democratico-Maie della Camera ci sono Bruno Tabacci e Antonio Tasso.(Rin)