Tunisia: Ghannouchi, il paese deve essere governato da un partito di maggioranza

- Il presidente del Parlamento tunisino e leader del movimento islamico Ennahda, Rached Ghannouchi, ha dichiarato, durante la sua partecipazione a un evento tramite l'applicazione "Zoom" ieri 31 gennaio, che il fallimento della formazione della Corte costituzionale è dovuto al fatto che le elezioni "non hanno prodotto una maggioranza". La legge elettorale in vigore in Tunisia, ha detto il politico tunisino, "va cambiata in modo che le elezioni producano un partito di maggioranza che abbia la responsabilità e decida le leggi, inclusa la legge sulla giustizia transitoria". (Tut)